FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге «Зенит» сыграет с «Уралом» при пустых трибунах

Матч 17-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Урал» (Екатеринбург) пройдет в Петербурге при закрытых трибунах. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, такое решение было принято в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга.

Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. При этом встреча в рамках Лиги чемпионов против «Боруссии» пройдет со зрителями.

«По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА», — заявили в пресс-службе «Зенита».

Матч против «Боруссии» состоится 8 декабря и начнется в 20:55.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний