Центр «Антон тут рядом» запустил образовательную программу для врачей по оказанию помощи людям с РАС

В Петербурге Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» совместно с Ассоциацией психиатров и психологов за научно обоснованную практику запустили образовательный курс для психиатров и неврологов. Это первый этап программы врачебной помощи для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), участниками которого стали 29 врачей из Северной столицы, Москвы, Белгорода и Ленинградской области.

В центре отметили, что разработана целая серия обучающих курсов для врачей и медицинских работников. Основные задачи образовательной программы: развить доступную систему ранней диагностики расстройств аутистического спектра и создать сообщество лояльных специалистов, которые смогут грамотно оказать медицинскую поддержку человеку с аутизмом. Первый этап — курс для психиатров и неврологов. Затем пройдет обучение педиатров, дефектологов и психологов, а после — узкопрофильных специалистов.



Расстройства аутистического спектра, по статистике ВОЗ, встречаются у каждого 16-го человека в мире — это самая распространенная особенность развития. Статистика отличается в разных странах, но усредненные показатели составляют 1–1,5% населения. В России, согласно официальной статистике, не менее 1 400 000 человек с РАС. Но, по мнению специалистов, в реальности цифры занижены в 9–10 раз. Как подчёркивают в Центре «Антон тут рядом», это значит, что тысячи семей по всей стране остаются без поддержки: не могут получить доступ к качественной диагностике, инклюзивному образованию, программам помощи.

Однако ситуация в России постепенно меняется: например, количество людей с официальным диагнозом в 2018 году увеличилось вдвое по сравнению с 2014-м — с 13 897 человек до 31 415. Но Петербург систематически остаётся одним из регионов с самыми заниженными показателями: по данным фонда «‎Выход» 2017 года в городе проживали 9115 детей с аутизмом, при этом официальный диагноз имели только 402. До сих пор по достижении совершеннолетия диагноз «‎ранний детский аутизм» ошибочно заменяется на шизофрению или умственную отсталость, хотя в 2017 году Минздрав заявил о недопустимости необоснованной смены диагноза, говорят в центре.

