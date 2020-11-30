Центр «Антон тут рядом» запустил образовательную программу для врачей по оказанию помощи людям с РАС

В Петербурге Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» совместно с Ассоциацией психиатров и психологов за научно обоснованную практику запустили образовательный курс для психиатров и неврологов. Это первый этап программы врачебной помощи для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), участниками которого стали 29 врачей из Северной столицы, Москвы, Белгорода и Ленинградской области.
В центре отметили, что разработана целая серия обучающих курсов для врачей и медицинских работников. Основные задачи образовательной программы: развить доступную систему ранней диагностики расстройств аутистического спектра и создать сообщество лояльных специалистов, которые смогут грамотно оказать медицинскую поддержку человеку с аутизмом. Первый этап — курс для психиатров и неврологов. Затем пройдет обучение педиатров, дефектологов и психологов, а после — узкопрофильных специалистов.
Расстройства аутистического спектра, по статистике ВОЗ, встречаются у каждого 16-го человека в мире — это самая распространенная особенность развития. Статистика отличается в разных странах, но усредненные показатели составляют 1–1,5% населения. В России, согласно официальной статистике, не менее 1 400 000 человек с РАС. Но, по мнению специалистов, в реальности цифры занижены в 9–10 раз. Как подчёркивают в Центре «Антон тут рядом», это значит, что тысячи семей по всей стране остаются без поддержки: не могут получить доступ к качественной диагностике, инклюзивному образованию, программам помощи.
Однако ситуация в России постепенно меняется: например, количество людей с официальным диагнозом в 2018 году увеличилось вдвое по сравнению с 2014-м — с 13 897 человек до 31 415. Но Петербург систематически остаётся одним из регионов с самыми заниженными показателями: по данным фонда «Выход» 2017 года в городе проживали 9115 детей с аутизмом, при этом официальный диагноз имели только 402. До сих пор по достижении совершеннолетия диагноз «ранний детский аутизм» ошибочно заменяется на шизофрению или умственную отсталость, хотя в 2017 году Минздрав заявил о недопустимости необоснованной смены диагноза, говорят в центре.
В центре подчёркивают, что качественная диагностика позволяет понимать и прогнозировать потребности общества. Корректная постановка диагноза, верные статистические данные и их анализ дают государству возможность «увидеть» проблему и начать принимать меры: создавать доступные программы поддержки, в перспективе позволяющие людям с РАС жить полноценной жизнью.
«Антон тут рядом» реализует программы помощи людям с аутизмом в Петербурге с 2013 года. За семь лет работы был накоплен колоссальный практический опыт обучения и адаптации людей с РАС, но этого недостаточно без качественной диагностики и поддержки медицинского сообщества. Образовательная программа для врачей станет тем первым недостающим звеном в построении системной помощи и создании понятной жизненной траектории для людей с РАС.
«Я убеждена, что нужно долго мучиться со своими проектами, глубоко и подробно погрузиться в проблему, в жизнь семей, в работу с людьми с аутизмом и только потом можно начинать эту самую «системную» работу. И не питать иллюзий, что она может существовать в отрыве от адресной и конкретной работы с семьями. Образовательные программы для врачей, по сути, — это начало для нас той самой системной работы», — сказала Любовь Аркус, основательница Центра «Антон тут рядом».