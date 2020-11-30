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Дочь бизнесмена из Иваново найдена мёртвой в Петербурге. Полицию заинтересовала поза девушки

Бизнесмен из Иваново потерял связь с 22-летней дочерью, которая приехала в Петербург учиться. Полицейские вскрыли квартиру на Лиговском, которую она снимает, и увидели картину в стиле нуар.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, сообщение о том, что девушка не выходит на связь два дня, поступило в петербургскую полицию около 8 утра 29 ноября от отца девушки, предпринимателя из Иваново.

Когда сотрудники с помощью МЧС вскрыли квартиру, то нашли там тело 20-летней девушки и её 20-летнего друга, доставщика еды. Пара сидела обнявшись. Смерть парня и девушки наступила предположительно два дня назад.

В помещении также нашли некоторое количество наркотических средств.

Проводится проверка.

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Комментарии (10)

OldObyvatel
Может, это любовь? И наркотики.
А чем еще заниматься в 20 лет. Я в те годы только этим и занимался с перерывами на сдачу зачетов и сессий. Наркотой, правда, не баловался. Хотя... Но это уже совсем другая история, и любовь тут ни при чем.
Alkaline
Собственно, реальный конец фильма "Мечтатели". Особенно если 20- и 22-летняя девушки - разные лица.
Kotkuza
Ушли в лучший мир вместе иив один день. Многие обмечтают до глубокой старости. Оказывается нет ничего проще: ширнулись и О.К.
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