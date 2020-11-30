Дочь бизнесмена из Иваново найдена мёртвой в Петербурге. Полицию заинтересовала поза девушки

Бизнесмен из Иваново потерял связь с 22-летней дочерью, которая приехала в Петербург учиться. Полицейские вскрыли квартиру на Лиговском, которую она снимает, и увидели картину в стиле нуар.



Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, сообщение о том, что девушка не выходит на связь два дня, поступило в петербургскую полицию около 8 утра 29 ноября от отца девушки, предпринимателя из Иваново.



Когда сотрудники с помощью МЧС вскрыли квартиру, то нашли там тело 20-летней девушки и её 20-летнего друга, доставщика еды. Пара сидела обнявшись. Смерть парня и девушки наступила предположительно два дня назад.

