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Напряжение нежности: в новом спектакле Руслана Кудашова станцуют 14 видов танго

Большой театр кукол, осенью показавший четыре новых спектакля для детей, представляет первую в сезоне «недетскую» премьеру». Увидеть постановку Руслана Кудашова «Танго, упавшее в небо» можно будет 10 декабря.

Фото: предоставлено театром

Пластический спектакль поставлен по авторскому сценарию главного режиссера БТК. По сюжету жители дома престарелых вспоминают эпизоды из своей жизни. Их воспоминания воплощаются в танце, каждая история становится одним из 14 видов танго. Тема всех рассказов — любовь, ее преображающая и движущая сила.

В основе спектакля лежат библейские мотивы, толчком к его созданию стала Суламита, главная героиня библейской Песни Песней. Ее жажда любви, неудовлетворенность скучной действительностью становится лейтмотивом действия.

«Мир далеко ушел от самого себя, и настало время вспоминать его основы. Через язык пластического театра мы заново открываем для себя, какой величайший дар — разделение на мужское и женское и какую силу это нам дает. Этот спектакль — про нежность. У Платонова есть выражение — «напряжение нежности». Мы уже давно забыли, что это, а оно тем временем существует», — поясняет режиссер.

Соавтором Кудашова стала хореограф Ирина Ляховская. В репертуаре БТК уже есть их совместная работа, спектакль «Екклесиаст», также созданный по мотивам библейских сюжетов. Автор художественного оформления новой постановки — Марина Завьялова.

Начало в 19.00 (16+)

Алёна Палатченко

Фото: предоставлено театром

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