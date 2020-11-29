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«Мама — это сама жизнь». Хоккеисты СКА поздравили петербурженок с Днем матери

Вопрос читателям: а вы этот праздник отмечаете?

Хоккеисты СКА поздравили женщин с международным Днём матери. Видеоролик опубликован в социальных сетях петербургского хоккейного клуба 29 ноября.

«Мама всегда радуется моим победам, даже самым незначительным. Мама всегда со мной, где бы ни находился я и где бы ни находилась она. Мама — это сама жизнь», — говорят хоккеисты.

В России Международный день матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Сегодня в Петербурге во многих детских учреждениях проходят конкурсы и мероприятия в честь праздника.

Празднуете ли вы сегодня День матери?

© Фонтанка.Ру

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