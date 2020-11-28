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Послания Путина Федеральному Собранию в этом году не будет

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в 2020-м не планируется традиционное послание главы государства.

«В этом году его [послание президента Федеральному Собранию] не будет до конца года, по крайней мере, пока не планировалось», — цитирует 28 ноября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, у главы государства нет обязанности оглашать послание именно до конца года. Например, в 2018-м мероприятие проходило в марте. Песков призвал ориентироваться «на начало следующего года».

Послание президента Федеральному собранию стало уже традиционным. В нем расставляются приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на предстоящий год.

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Комментарии (21)

USSR_forever
а вы СМИ на улицы отправьте собирать народное послание Правительству - их там быстро пошлют куда следуют.... ах-ха-х =) и не забудьте в прямом эфире показать без запикиваний.... хоть поржём всей страной.... =))))
Papsik
Страшно! Коронавирус! А что сказать?
kоt-obormot
«Кина не будет — кинщик заболел, и електричество кончилось!»©
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