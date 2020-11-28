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После ночных приключений в Купчино розовый фургон бросили с разбитой «мордой». За рулём замечен мужчина

Розовый фургон, устроивший дымовой таран в Купчино, найден на Глухоозерском шоссе. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» 28 ноября.

У автомобилия VW Crafter 35 Tdi помят капот. Транспорт принадлежит женщине, но штрафы собирал на нём 35-летний мужчина. Водитель неоднократно привлекался за отсутствие страховки и превышении скорости. Виновник ночных похождений пока не найден.

Фото: Дорожный инспектор
Фото: Дорожный инспектор
Фото: Дорожный инспектор
Фото: Дорожный инспектор

В ночь на 28 ноября на улице Турку розовый фургон снёс столб, побил припаркованные автомобили и унёсся с горящими колёсами.

Дорожный инспектор

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Комментарии (5)

MuCephei_88
Прямо таки броневик какой-то =)
4u6uc
ух как попахивает знакомыми историями, где машины крашены в экстравагантные цвета, владелец женщина и рулят обычно те кому около 35...
кто-то страшный
Надо ли писать, что розовый крафтер - это больше, чем диагноз?
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