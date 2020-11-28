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В Купчино фургон девочкового цвета проявил себя по-мужски. Водителя ищет полиция

Фургон розового цвета навёл беспорядок во Фрунзенском районе Петербурга. После его дымного проезда пострадали несколько автомобилей.

Фургон в районе 25 дома на улице Турку очевидцы заметили около 1.30 28 ноября. Автомобиль протаранил припаркованный транспорт. «Колеса фургона загорелись, и он уехал с места ДТП с горящими колесами», — написали горожане в социальных сетях.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что неустановленный водитель автобуса сначала совершил наезд на столб, затем столкнулся с другим транспортом, после чего скрылся с места аварии.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

«По данному факту проводится поверка. Полицией приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося водителя», — добавили в полиции.

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Комментарии (5)

Riptide
Видимо Бифф Таннен не справился с управлением после передачи спортивного альманаха Гриффу Таннену (Back to the Future).
houspi
Ф. зажигает не по детски. +100500 афтару.
_Igor_
Большая страна отмечаэ.
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