Фургон розового цвета навёл беспорядок во Фрунзенском районе Петербурга. После его дымного проезда пострадали несколько автомобилей.
Фургон в районе 25 дома на улице Турку очевидцы заметили около 1.30 28 ноября. Автомобиль протаранил припаркованный транспорт. «Колеса фургона загорелись, и он уехал с места ДТП с горящими колесами», — написали горожане в социальных сетях.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что неустановленный водитель автобуса сначала совершил наезд на столб, затем столкнулся с другим транспортом, после чего скрылся с места аварии.
«По данному факту проводится поверка. Полицией приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося водителя», — добавили в полиции.