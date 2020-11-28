На «Фонтанке» петербуржцы выбирают Человека года

Проголосовать за лучший бизнес-проект или компанию Петербурга и выбрать Человека года каждый может на специальном сайте премии.

Экспертный совет премии составил топ-10 персон, чьи достижения в различных областях оказались наиболее значительны в этот необычный во всех отношениях год. Эти люди внесли вклад в развитие науки и культуры, продвигали важнейшие общественные инициативы, совершали научные открытия и спасали других.

Петербуржцы уже активно включились в голосование за претендентов на получение высокой награды. Какого-то безусловного лидера сейчас нет — у каждого из номинантов есть шанс на главный приз — премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».



Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2. Компания третий год поддерживает премию «Признание и влияние» в Санкт-Петербурге. В этом году представители Tele2 вошли в состав экспертного совета номинации. В компании уверены, что люди — основа любого дела и достижения, а этот год показал наивысшую ценность профессионализма во всех сферах жизни.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона Северо-Запад Tele2:

«Этот год очень серьезно поменял основные критерии. На мой взгляд — как представителя сферы телекоммуникации и IT, — в первую очередь в числе претендентов на звание Человека года должны быть люди, которые развивают инновации, вносят какие-то новые научные достижения.

Но нельзя игнорировать то, что сейчас происходит в обществе, с учетом пандемии. На наш взгляд сейчас герои — это врачи. И, конечно, волонтерское движение приобрело новые стимулы на фоне коронавируса. Активная гражданская позиция, которая и раньше котировалась, сейчас и вовсе вышла на первое место. Но при этом развиваются и другие направления: например, культурный кластер — здорово, что Кронштадт представлен в вашей номинации. И научные достижения — на получение премии претендуют ребята из ИТМО, которые двигают вперед науку».

В числе претендентов — Татьяна Степаненко, врач-пульмонолог городской больницы № 2. Экспертный совет премии выдвинул ее за то, что она обучала персонал больницы, в которой принимали пациентов почти на тысяче коек, работе с коронавирусными пациентами и терапии сильных поражений легких. Татьяна Степаненко вела самых тяжелых пациентов. Заболела сама, вылечилась в своей клинике.

Еще один представитель медицинского сообщества Петербурга среди номинантов — Елена Каширская, реаниматолог, инфекционист, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Городской инфекционной клинической больницы им. Боткина. С начала эпидемии принимала первых тяжелых пациентов, спасла больше 300 человек. Стала применять экстракорпоральные методы интоксикации — гемосорбцию — еще до того, как этот метод Минздрав включил во временные рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом.

Николай Гриценко, волонтер движения «Мы вместе», выполнил за время пандемии 348 заявок по доставке продуктов и лекарств — самое большое количество среди пеших волонтеров. До сих пор доставляет продукты людям своего района. Взял под опеку четырех пожилых людей: приносит им лекарства и готовит еду.



Еще один важный человек, которого экспертный совет включил в список номинантов, — куратор поискового движения и руководитель «Школы «ЛизаАлерт» Алина Павлюкова. В этом году поисковое движение «ЛизаАлерт» получило поистине общероссийский масштаб и общенациональную известность. Школа поискового движения обучила тысячи людей приемам розыска пропавших. А поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер с 1 января 2020 года отработал 2380 заявок на поиск людей, найдено живыми 2097.

Ксения Шойгу — куратор проекта «Остров фортов». Преобразование Кронштадта в туристический и культурный кластер — один из самых масштабных проектов, готовых к реализации в Санкт-Петербурге. Ксения Шойгу принимала активное участие в разработке и продвижении этой идеи.

Ректор Санкт-Петербургского института живописи Семен Михайловский по праву заслужил место в числе выдающихся петербуржцев в 2020 году за то, что курировал одну из самых масштабных и мощных по воздействию на зрителей выставку: «Дейнека/Самохвалов» в ЦВЗ «Манеж».



Особые заслуги директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в этот тяжелый для всех год в том, что он сумел организовать онлайн-работу в первую волну пандемии. Таким образом он сделал главный музей города доступным и для петербуржцев, и для жителей России и зарубежья, которые из-за коронавируса не смогли к нам приехать.

Кирилл Кошелев из университета ИТМО вместе с коллегами создал новое поколение наноустройств для передачи информации с помощью света. Метод, разработанный Кошелевым и соавторами, основан не на рассеивании светового луча, который проходит через материал, а на его «захвате» и продолжительной раскачке. Новая технология эффективнее уже существующих. Она позволит создать новое поколение чувствительных сенсоров, оптических фильтров и цветовых преобразователей. В практическом применении это значительный скачок в возможностях съемки фото- и видеокамерами (например, высококачественная ночная съемка) и в производительности карманных и настольных устройств: от мобильных телефонов до техники для умного дома.

