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«Выше тренера есть люди, а выше этих людей есть еще люди». Глушаков объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

Решение на время не вызывать футболиста Артема Дзюбу на сборы национальной команды мог принимать не только главный тренер Станислав Черчесов. Об этом заявил полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью Sport24.

«Есть футболист, есть тренер, выше тренера есть люди, а выше этих людей есть еще люди. При всем уважении к Станиславу Саламовичу, я не думаю, что это только его решение», — заявил Глушаков.

По его мнению, рекомендации об исключении Дзюбы поступали в том числе от людей, напрямую не связанных со сборной. «Почти уверен, что ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами. Черчесов, наверное, все взвесил — в итоге было принято такое решение», — сказал футболист.

7 ноября в Интернет слили видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации пока не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. Из-за скандала Дзюба пропустил товарищескую встречу с Молдавией (0:0) и матчи Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5).

«Фонтанке» стали известны обстоятельства появления видео с участием российского форварда. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.

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Комментарии (2)

вадики
А в прекрасной России будущего не будет всех этих людей)))Они будут просто исключены из уравнения))))
Pilat
Видимо кому то наверху ролик показался не отвечающим высоким стандартам духовности.
Однако как мы видим, самые успешные футболисты как раз отличаются отсутствием скреп и морали.
Так что зря они его не вызвали в сборную.
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