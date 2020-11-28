«Выше тренера есть люди, а выше этих людей есть еще люди». Глушаков объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

Решение на время не вызывать футболиста Артема Дзюбу на сборы национальной команды мог принимать не только главный тренер Станислав Черчесов. Об этом заявил полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью Sport24.
«Есть футболист, есть тренер, выше тренера есть люди, а выше этих людей есть еще люди. При всем уважении к Станиславу Саламовичу, я не думаю, что это только его решение», — заявил Глушаков.
По его мнению, рекомендации об исключении Дзюбы поступали в том числе от людей, напрямую не связанных со сборной. «Почти уверен, что ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами. Черчесов, наверное, все взвесил — в итоге было принято такое решение», — сказал футболист.
7 ноября в Интернет слили видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации пока не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. Из-за скандала Дзюба пропустил товарищескую встречу с Молдавией (0:0) и матчи Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5).
«Фонтанке» стали известны обстоятельства появления видео с участием российского форварда. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.