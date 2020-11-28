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Роухани заявил, что убийство иранского физика-ядерщика не останется без ответа

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство иранского физика-ядерщика не останется без ответа.

«Это преступление не останется без ответа, который последует в нужное время», — сказал президент, чьи слова 28 ноября приводит телерадиокомпания IRIB.

Минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве иранского ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

Физика убили накануне в городе Абсард к востоку от Тегерана. Сначала был взрыв, затем очевидцы услышали автоматные очереди — стреляли по автомобилю, в котором ехал Фахризаде.

Физик начинал со службы в Корпусе стражей исламской революции (главная спецслужба страны), затем работал в минобороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром. Западные и израильские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Фахризаде был непосредственно связан с иранской ядерной программой и работал над созданием ядерной бомбы. В Тегеране долго настаивали, что их программа носит исключительно мирный характер.

Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

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Комментарии (11)

Asir
Израиль страна тварей , они могут только убивать и не сколько врагов , сколько своих .. они умудрились за последние 30 лет организовать появление тысяч бездомных, что дохнут как мухи на улицах городов вяликага Израиля . Страна у
RemyMartin
Так вроде сказали живой их светило науки. Или уже опять не живой?
Pilat
Они говорили тоже самое когда США замочили их генерала в Ираке.
И что?
Всё ушло в звук.
Никакой мести они никому не сделали.
Так что и в этом случае ответа не будет.
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