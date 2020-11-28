Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве иранского ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

Минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

«Это преступление не останется без ответа, который последует в нужное время», — сказал президент, чьи слова 28 ноября приводит телерадиокомпания IRIB.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство иранского физика-ядерщика не останется без ответа.

Физика убили накануне в городе Абсард к востоку от Тегерана. Сначала был взрыв, затем очевидцы услышали автоматные очереди — стреляли по автомобилю, в котором ехал Фахризаде.



Физик начинал со службы в Корпусе стражей исламской революции (главная спецслужба страны), затем работал в минобороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром. Западные и израильские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Фахризаде был непосредственно связан с иранской ядерной программой и работал над созданием ядерной бомбы. В Тегеране долго настаивали, что их программа носит исключительно мирный характер.



Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

