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Петербургская статистика по смертям от коронавируса пополнилась 70 жертвами

70 новых летальных исходов зафиксировано среди пациентов с коронавирусом в Петербурге. Об этом сообщает оперштаб 28 ноября.

В России за сутки зафиксировано 510 смертей. За весь период в стране от коронавируса скончалось 39 068 человек, 5350 из них в Петербурге.

Накануне в Северной столице было зафиксировано 63 летальных исхода и 496 — по стране. Пиковой точкой стало 25 ноября, когда было подтверждено 85 смертей от коронавируса.

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Комментарии (1)

вадики
Идем на рекорд!!!Рекорд будет!!!!
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