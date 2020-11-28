Петербургская статистика по смертям от коронавируса пополнилась 70 жертвами

70 новых летальных исходов зафиксировано среди пациентов с коронавирусом в Петербурге. Об этом сообщает оперштаб 28 ноября.



В России за сутки зафиксировано 510 смертей. За весь период в стране от коронавируса скончалось 39 068 человек, 5350 из них в Петербурге.

Накануне в Северной столице было зафиксировано 63 летальных исхода и 496 — по стране. Пиковой точкой стало 25 ноября, когда было подтверждено 85 смертей от коронавируса.