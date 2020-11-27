Информация о случившемся опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как следует из сообщения, случайные прохожие стали свидетелями того, как «Газель» наехала на ребенка на Березовой улице в Павловске.

Медицинская помощь после происшествия на проезжей части понадобилась ребенку в Пушкинском районе Петербурга. Вечером 27 ноября его сбила машина.

Другие очевидцы в комментариях пишут, что он был на самокате и неожиданно выехал на дорогу. Рядом находился его отец.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате пострадал трехлетний мальчик. По предварительной информации, он получил травмы средней степени тяжести.

