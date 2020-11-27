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В Павловске трехлетнего мальчика сбила «Газель»

Медицинская помощь после происшествия на проезжей части понадобилась ребенку в Пушкинском районе Петербурга. Вечером 27 ноября его сбила машина.

Информация о случившемся опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как следует из сообщения, случайные прохожие стали свидетелями того, как «Газель» наехала на ребенка на Березовой улице в Павловске.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="_">vk.com</a>
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Другие очевидцы в комментариях пишут, что он был на самокате и неожиданно выехал на дорогу. Рядом находился его отец.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате пострадал трехлетний мальчик. По предварительной информации, он получил травмы средней степени тяжести.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="_">vk.com</a>
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (3)

RemyMartin
Сейчас набегут неистовые пешеходицы и начнут портянки фантазий на тему ПДД выдавать.
264170381
Это г. Павловск! газель стояла сразу за пешеходным переходом, напротив домов Берёзовая улица, д12/15 и улица Мичурина, д1
drakon1984
Гатчина находится в Пушкинском районе города???
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