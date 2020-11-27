В Москве поймали злостного нарушителя ПДД. За ним числится больше 700 не оплаченных штрафов на миллион

Миллионный долг накопил 37-летний водитель, который наотрез отказывается соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает ГУ МВД по Москве 27 ноября, сотрудники ДПС привлекли к ответственности автомобилиста, за которым числится 718 не оплаченных штрафов за нарушения в области безопасности дорожного движения.

Теперь количество протоколов в его отношении удвоилось — по каждому из случаев составлен ещё один — за уклонение от исполнения административного наказания. Всего неосторожный водитель должен выплатить государству 1 миллион 80 тысяч рублей.