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В Москве поймали злостного нарушителя ПДД. За ним числится больше 700 не оплаченных штрафов на миллион

Миллионный долг накопил 37-летний водитель, который наотрез отказывается соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает ГУ МВД по Москве 27 ноября, сотрудники ДПС привлекли к ответственности автомобилиста, за которым числится 718 не оплаченных штрафов за нарушения в области безопасности дорожного движения.

Теперь количество протоколов в его отношении удвоилось — по каждому из случаев составлен ещё один — за уклонение от исполнения административного наказания. Всего неосторожный водитель должен выплатить государству 1 миллион 80 тысяч рублей.

Принудительным взысканием средств с неплательщика займётся Федеральная служба судебных приставов.

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Комментарии (3)

260618801
И что? Его посадят или дадут возможность ещё на пару-тройку миллионов наездить или в конце концов придавить кого-нибудь?
any_5e4cfc41eb9fb
Достали эти беспредельщики на Матизах!
Karl_Ivanovich
Может его уже на органы продать - непонятливого ублюдка?
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