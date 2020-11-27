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Украинский режиссер снял для российской рэп-группы «Каста» клип с отсылкой к пыткам задержанных в Белоруссии

Одна из старейших российских рэп-групп, «Каста», 27 ноября выпустила клип на трек «Выходи гулять». Большинство пользователей видят в кадрах перекличку с белорусскими событиями. В центре истории — участники оппозиционного движения, задерживаемые и избиваемые ОМОНом в застенках отдела полиции или изолятора.

В клипе много жестокости: ссадины и синяки, мужские слёзы, литры бутафорской крови. Украинский режиссёр Макс Ксёнда реалистично показал пытки. Актёры стоят под дулом автомата, задыхаются от пакета, надетого на голову. Главный герой — силовик, который на протяжении всего ролика пытается отмыться от крови, но её становится всё больше. Кровоподтёки появляются на его теле подобно стигматам.

Пользователи в комментариях к клипу на YouTube оставляют комментарии с благодарностями.

«Спасибо за эту работу, хоть и тяжёлую, но пробирающую до слёз. Так больно за наш народ, и эти раны на сердцах многих не затянутся ещё долго. Но извергам, что так поступают с нами, никогда не отмыться», — пишет Nastassia.

«Спасибо вам! Каждый беларус узнал если не себя, то кого-то из своих друзей в этом видео. Эти «люди» никогда не отмоются. Беларусы никогда не простят», — оставила свой комментарий Elena Brillar.

Белоруссия протестует с 9 августа. Именно в этот день в стране прошли выборы президента, в которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующих жестко задерживают, сажают в изоляторы, после чего решают их судьбу через суд. ЕС отреагировал на сложившуюся ситуацию санкциями. Россия заявила, что поддерживает «легитимного президента».

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Комментарии (1)

Савва Морозов
а почему не про францию, дойчланд, испанию, италию и, конечно, штаты? понимаю - дядюшка байден может и по попе дать, а тут - ещё и денег подкинет.
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