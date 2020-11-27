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Каршеринг под Петербургом завершил поездку, втиснувшись под трубу

«Мастерскую» парковку заметили автомобилисты в пригороде Петербурга 27 ноября.

«Каршеринг стоит брошенный в Мурине, на [проспекте] Авиаторов Балтики, 5, и с дороги его почти не видно, но видно в приложении», — сообщает подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, что «Ниссан Кашкай» аккуратно заехал под трубу.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Шквал шуток разразился в комментариях: «Не прошёл. В Мурине появилась труба глупости», «Не «брошенный», а «завершивший поездку», «По навигатору ехал домой: «Вы приехали, развернитесь, до конца маршрута осталась одна труба».

ДТП с каршеринговым автомобилем — особый повод позлорадствовать. Среди автомобилистов бытует мнение, что такой транспорт чаще других попадает в ДТП. Однако надо учесть, что каждый арендованный автомобиль может использоваться несколько раз в день, в отличие от личного, на котором, как правило, ездят на работу и с работы. К тому же все машины с логотипами, что создаёт эффект узнавания.

Тем не менее в ГИБДД признают наличие проблемы. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису. В сентябре при комитете Госдумы по транспорту и строительству была создана рабочая группа экспертов для регулирования работы операторов каршеринга. В октябре власти Москвы решили ужесточить правила для сервиса.

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