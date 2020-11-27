«Каршеринг стоит брошенный в Мурине, на [проспекте] Авиаторов Балтики, 5, и с дороги его почти не видно, но видно в приложении», — сообщает подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, что «Ниссан Кашкай» аккуратно заехал под трубу.

ДТП с каршеринговым автомобилем — особый повод позлорадствовать. Среди автомобилистов бытует мнение, что такой транспорт чаще других попадает в ДТП. Однако надо учесть, что каждый арендованный автомобиль может использоваться несколько раз в день, в отличие от личного, на котором, как правило, ездят на работу и с работы. К тому же все машины с логотипами, что создаёт эффект узнавания.

Тем не менее в ГИБДД признают наличие проблемы. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису. В сентябре при комитете Госдумы по транспорту и строительству была создана рабочая группа экспертов для регулирования работы операторов каршеринга. В октябре власти Москвы решили ужесточить правила для сервиса.

