В России вводится единый телефонный номер по коронавирусу

Информацию по коронавирусу теперь можно получить по короткому номеру 122.



«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению», — цитирует 27 ноября вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ТАСС.

По его словам, позвонив по этому номеру, россияне, например, смогут вызвать врача или скорую помощь. Чернышенко призвал глав региона к вовлеченности в проект. К работе уже подключились 27 субъектов Федерации. «Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — подчеркнул вице-премьер.