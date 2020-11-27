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В России вводится единый телефонный номер по коронавирусу

Информацию по коронавирусу теперь можно получить по короткому номеру 122.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению», — цитирует 27 ноября вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ТАСС.

По его словам, позвонив по этому номеру, россияне, например, смогут вызвать врача или скорую помощь. Чернышенко призвал глав региона к вовлеченности в проект. К работе уже подключились 27 субъектов Федерации. «Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее введение номера 122 анонсировали в Смольном.

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Комментарии (1)

footballer13
Не прошло и года. Такие чудаки.
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