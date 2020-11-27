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Водители не поделили перекресток Крыленко и Большевиков. По машине и дороге размазало продукты

Столкновение двух машин серьезно затруднило движение на одном из перекрестков Невского района Петербурга днем 27 ноября. Одна их них проломила ограждение дороги.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков столкнулись LADA Largus и Volkswagen. От удара «Ладу» частично выкинуло на тротуар, при этом машина проломила металлическое ограждение проезжей части. «Фольксваген» развернуло, и он заскочил одним колесом на поребрик у пешеходного перехода.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

О пострадавших не сообщается, но на место приехала «скорая». А вот емкости с продуктами, судя по фото, пали жертвами ДТП: по проезжей части и «Ладе» размазано нечто, напоминающее салат.

ДТП затруднило проезд по правой полосе, добавляют очевидцы. По данным «Яндекса», собрались пробки на Большевиков и на улице Крыленко от Якутской улицы.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Да всё нормально. Просто кто-то на "Ладу" наблевал. Расходимся!
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