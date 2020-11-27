Петербургские депутаты выступили против кальянных в жилых домах, но проголосовали за «симбиоз» жителей и бизнеса

«Надо создать механизм, чтобы жильцы сами решили против или нет. Полный запрет приведет к нарушению федеральных норм. Нужен симбиоз», - сказал он в ходе заседания рабочей группы по разработке законопроекта о кальянных клубах 27 ноября, передает корреспондент «Фонтанки» из Законодательного собрания. Сами принципы регулирования Денис Четырбок предложил разработать «совместно с теми, кто владеет и теми, кто страдает» от таких заведений.

Петербургские депутаты хотят наделить жителей многоквартирных домов правом решать судьбу располагающихся в них кальянных. Такую идею, выдвинутую главой комитета по законодательству Денисом Четырбоком, парламентарии согласились принять за основу для разработки законопроекта о регулировании деятельности таких заведений.

При этом большинство парламентариев выступили за полный запрет кальянных в жилых домах. «В любой концепции — кальяны в жилых домах находиться не должны», - заявила Мария Щербакова. «Ни одна вентиляция, ни один натяжной потолок не решит проблему запахов, шума», - сказал Юрий Бочков. «В жилых домах не должно быть кальянов», - отметила Вера Сергеева. Сергей Купченко также предложил запретить размещение таких заведений вблизи школ и спортивных сооружений. «Желательно отдельно стоящее удаленное здание», - сказал он.

За кальянные вступился только депутат Максим Резник. «Аргументы, что кальяны дурманят народ, мне кажется сомнительны. Цивилев с Соловьевым дурманят народ гораздо больше любых кальянов», - пустил он шпильку в адрес своих коллег.

В октябре в силу вступил федеральный закон, который объединяет под понятием «никотиносодержащая продукция» электронные сигареты, вейпы и кальяны, и, таким образом, накладывает запрет на употребление такой продукции в кафе, барах и ресторанах. Петербургские депутаты хотят спасти бизнес, разрешив ему работу в качестве кальянных клубов и определив для них правила игры. При этом многие петербуржцы, чьи квартиры соседствуют с кальянными, выступают за полный запрет таких заведений в жилом фонде.