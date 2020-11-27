Аномальное тепло покинуло Петербург, но температура по-прежнему находится у верхних пределов нормы. Растения, как и прошлой зимой, запутались и начинают цвести и выпускать листья.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 ноября в течение суток будет 0 - плюс 2 градуса, ветер умеренный, временами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами гололедица.
В центре Петербурга снег идёт с раннего утра. Его ждут и в выходные, когда будет чуть холоднее, чем сегодня.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
Обычно в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 7 до плюс 3 градусов в течение суток. Самая низкая температура 27 ноября зафиксирована в 1965 году, минус 21, а самая высокая - в 1986 году, плюс 9, напоминает «Яндекс».
Несмотря на то, что снег в Петербурге не первый раз за эту осень, флора засыпать пока не хочет. На деревьях почки и серёжки, в Приморском районе зацвела форзиция, и вот-вот раскроются листья, рассказывают 27 ноября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».