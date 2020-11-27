Аномальное тепло покинуло Петербург, но температура по-прежнему находится у верхних пределов нормы. Растения, как и прошлой зимой , запутались и начинают цвести и выпускать листья.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 ноября в течение суток будет 0 - плюс 2 градуса, ветер умеренный, временами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами гололедица.

В центре Петербурга снег идёт с раннего утра. Его ждут и в выходные, когда будет чуть холоднее, чем сегодня.