Снега сегодня днём не будет. Синоптики обещают Петербургу на редкость тёплую погоду, правда, ненадолго. В истории погодных наблюдений этот день разнообразен: в разные годы температура достигала и минус 22, и плюс 10 градусов.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября ожидается преобладание облачной погоды, ветер умеренный. Если ночью ещё и мог быть мокрый снег при температуре минус 1 — плюс 1 градус, то днём возможен только дождь — воздух прогреется до плюс 5–7 градусов. Тепло в центральную часть России несёт циклон «Таня».