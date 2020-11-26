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Аномальное тепло приходит в Петербург, но ненадолго

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Снега сегодня днём не будет. Синоптики обещают Петербургу на редкость тёплую погоду, правда, ненадолго. В истории погодных наблюдений этот день разнообразен: в разные годы температура достигала и минус 22, и плюс 10 градусов.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября ожидается преобладание облачной погоды, ветер умеренный. Если ночью ещё и мог быть мокрый снег при температуре минус 1 — плюс 1 градус, то днём возможен только дождь — воздух прогреется до плюс 5–7 градусов. Тепло в центральную часть России несёт циклон «Таня».

Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 26 ноября в Петербурге температура колеблется от минус 5 до плюс 2 градусов, чаще всего бывает паcмурно. Самое холодное 26 ноября зафиксировано в 1965 году, минус 22, а самое тёплое — в 1986 году, плюс 10, напоминает «Яндекс».

27 ноября температура опустится до привычных 0 — плюс 2 градусов, а к субботе — до минус 2. Очень вероятен снег — небольшой, мокрый и местами.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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