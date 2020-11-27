Россияне забрали почти 1,2 миллиарда долларов с валютных вкладов в октябре

Отток валютных вкладов из российских банков в октябре немного ускорился: россияне в прошлом месяце забрали с них 1,16 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда долларов в сентябре, подсчитали 27 ноября РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.

Россияне забирают валюту со вкладов десятый месяц подряд — с начала года уже почти 13 миллиардов долларов. Рекордным по оттоку средств с валютных вкладов пока еще остается март, когда россияне за один месяц сняли 4,5 миллиарда долларов.

Основной отток традиционно пришелся на системно значимые кредитные организации: в прошлом месяце из 11 крупнейших банков россияне забрали 858,4 миллиона долларов. Наибольший отток валюты со вкладов наблюдался в ВТБ (246,2 миллиона долларов), Сбербанке (189,1 миллиона долларов), Газпромбанке (146,7 м