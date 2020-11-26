Предполагаемых обидчиков избитого, изнасилованного и плененного петербуржца посадили в следственный изолятор

Красносельский районный суд вынес постановление об аресте троих мужчин, которые обвиняются незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера. Об этом 26 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Александр Лубкин, Павел Чаус и Андрей Довгаль, как полагает следствие, удерживали свою жертву вопреки его воле, избивали, а также «совершили акт мужеложства и иные действия сексуального характера с применением насилия», тем самым «нарушили его половую свободу». Против заключения под стражу они не возражали. Их арест продлится до 24 января.
Как ранее писала «Фонтанка», их задержали после того, как сотрудники полиции по заявлению родственника нашли 41-летнего мужчину в одной из комнат частного дома в поселке Сергиево на юго-западе Петербурга, который арендует социальная гостиница «Линия жизни». Тот сам вышел на связь и попросил помощи, так как после требования выдать ему зарплату за работу на стройке администратор центра с приятелями его избили, изнасиловали и на неделю заперли в одиночестве. Выбраться ему удалось, уговорив одного из постояльцев позвонить брату.