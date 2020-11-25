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Избитого и изнасилованного мужчину нашли в доме благотворительной организации в Петербурге. Неделю он был в плену

Мужчину избили, изнасиловали и удерживали в частном доме, который снимает благотворительная организация в поселке на юге Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, утром 24 ноября в полицию Петербурга позвонил мужчина. Он рассказала, что его 41-летнего брата удерживают в частном доме в поселке Сергиево в Красносельском районе. Звонивший также поведал, что брат у него социально неблагополучный, увлекается алкоголем, часто ночевал на улице. В конце октября он прочитал объявление о помощи таким, как он. Приехал в частный дом, который арендует благотворительная организация «Линия жизни».

Именно там запертого в комнате и избитого нашли полицейские Красносельского района брата заявителя. Мужчину с многочисленными переломами ребер, ног и рук, гематомами на теле и травмой полового органа увезли в больницу.

По предварительной информации, мужчина рассказал, что действительно в доме благотворительной организации его отмыли, обогрели и устроили разнорабочим на стройку. Однако зарплату он не получал, она передавалась на руки администратору Павлу. 17 ноября он пришел к нему, мужчины выпили, после чего работник потребовал от Павла выдать ему заработок. Однако на это, его начали избивать, и в полуживом состоянии заперли в комнате. После чего Павел вернулся с еще двумя мужчинами (всего в доме проживает порядка полутора десятков постояльцев), который били потерпевшего, а также совершали над ним насильственные действия сексуального характера. После ночи издевательств, мужчину заперли в комнате, и забыли на неделю. Он смог уговорить одного из постояльцев позвонить брату.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали предполагаемых обидчиков мужчины — троих в возрасте от 24 до 44 лет, всех приезжих, в том же поселке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 127 (незаконное лишение свободы), а также 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

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Комментарии (15)

ost-21
Да, благотворительность уже не та. Полиция в наше время видимо на многое глаза закрывает.
Петр Петров
контрольное изнасилование в голову,
вспомнился анекдотец
bombaleilo
Скрепно...
С «резиновыми квартирами» боремся для показухи...
Так из Расчленинграда превратимся в Изнасилинбург, город президента:))
Ленинградская улица...
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