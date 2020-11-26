Красноярец убил и расчленил жену и мать. Следователи нашли части тела в морозилке

Ревнивый и агрессивный красноярец убивал и расчленял до того, как это стало популярным в Петербурге. За эти преступления ему назначили пожизненное заключение, сообщает 26 ноября региональное управление СК РФ.

История берет начало летом 2018 года. В июле 52-летний ранее судимый житель дома по улице имени газеты «Пионерская правда» в Красноярске закатил своей 43-летней супруге скандал, возникший на фоне ревности. Свою неприязнь к жене он выразил ударом кулака в ее грудь. От полученной травмы она скончалась на следующий день. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина решил расчленить тело ножом и предать его земле на их даче в Емельяновском районе.



Возможно, страшная тайна ревнивца никогда бы не была раскрыта, если бы не новое убийство, которое произошло весной 2019 года. В той же квартире, где ранее погибла его супруга, он остался жить со своей 83-летней матерью. В мае между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил ее по голове деревянной палкой. Удар оказался смертельным. Далее он действовал по знакомой схеме, но части тела уже никуда не повез, сложив их в морозилку.

На момент совершения второго убийства следователи продолжали активный поиск его жены. Проверяя все версии ее исчезновения, они решили посетить ту самую дачу, на которой, по словам мужчины, проживала его мать. Однако заброшенный вид участка указывал на то, что там давно никого не было. Криминалисты решили задействовать георадар, с помощью которого отыскали могилу пропавшей женщины.

Под тяжестью предъявленных улик красноярец признался в преступлениях. Суд признал его виновным в убийстве двух лиц, заведомо для виновного находившихся в беспомощном состоянии, и назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

