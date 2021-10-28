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Под Новгородом местные жители расчленили и запекли своего товарища

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Печать

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и укрывательстве после того, как жители деревни Борок расчленили и сожгли в печи своего знакомого. Подробности 28 октября сообщает региональный СК.

Накануне в полицию позвонила 22-летняя девушка и созналась в убийстве мужчины. Следователи установили, что 20 октября заявительница и ее знакомый распивали алкоголь на территории строящегося приюта для собак. Между ними разгорелся конфликт, в итоге девушка всадила нож в шею 60-летнему потерпевшему. Девушка позвонила своему знакомому, тот поспешил помочь избавиться от трупа. Отзывчивый спаситель расчленил тело на части и сжёг их в печи.

Спустя несколько дней подозреваемых замучила совесть, и они написали явки с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (7)

Athair
"заявительница и ее знакомый распивали алкоголь на территории строящегося приюта для собак" - ох уж эти собачники...
Wert
Жечь человека очень муторное дело, надо много топлива, воняет. Алкаши горят лучше.
Pilat
А ведь могла бы просто дать :-)))
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