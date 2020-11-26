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Посреди Никольского рынка выстроят смотровую башню «с захватывающим видом на историческую часть Петербурга»

Во внутреннем дворе Никольского рынка, где находится общественное пространство «Никольские ряды», выстроят смотровую башню. Организаторы обещают «захватывающий вид на историческую часть Петербурга». Судя по эскизу, высота башни будет превышать высоту двухэтажного здания рынка, но точное число метров пока не называется. Строительство уже идет, новую — временную — достопримечательность планируется открыть в середине декабря. Ожидается, что она простоит два месяца.

По планам на территории «Никольских рядов» появятся и другие арт-объекты, среди которых «большая городская горка», а также пройдет ярмарка. Но формат последней будет зависеть от эпидситуации в городе.

Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами

Напомним, ранее стало известно, что на главной городской ярмарке в этом году из соображений безопасности посетителей во времена пандемии коронавируса не будет карусели и катка, а также концертной программы. Ярмарка пройдет с 19 декабря по 10 января на Манежной площади.

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Комментарии (1)

victor_k
Очередная бессмысленная трата денег.
Есть стойкое ощущение, что город оккупирован "понаехавшими".
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