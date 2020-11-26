Во внутреннем дворе Никольского рынка, где находится общественное пространство «Никольские ряды», выстроят смотровую башню. Организаторы обещают «захватывающий вид на историческую часть Петербурга». Судя по эскизу, высота башни будет превышать высоту двухэтажного здания рынка, но точное число метров пока не называется. Строительство уже идет, новую — временную — достопримечательность планируется открыть в середине декабря. Ожидается, что она простоит два месяца.



По планам на территории «Никольских рядов» появятся и другие арт-объекты, среди которых «большая городская горка», а также пройдет ярмарка. Но формат последней будет зависеть от эпидситуации в городе.