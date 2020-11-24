Новый год на диване с голливудским размахом. Смольный проведет гулянья онлайн, но сэкономить на этом не получится

Обсуждение новогодних гуляний в коронавирусных реалиях заняло две трети заседания правительства Петербурга 24 ноября. Быстро покончив с вопросом о льготах для промышленных инвесторов, чиновники перешли к более насущному пункту повестки — как отмечать Новый год в условиях ими самими же наложенных ограничений.

Главная новелла — основные торжества пройдут в режиме онлайн, а в новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет, доложил коллегам глава комитета по культуре Константин Сухенко.

«Учитывая действующие эпидемиологические правила, установленные Роспотребнадзором,



ограничения на посещение массовых мероприятий для организованных групп несовершеннолетних и режим самоизоляции для людей старше 65, традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится», — сказал он. Зато у города появится уникальная возможность «подготовить качественно новую новогоднюю программу с участием лучших творческих коллективов для эфира 31 декабря», подчеркнул Сухенко.

Чтобы не искушать граждан возможностью встречать праздник на городских улицах, метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января работать не будет. А вот шанс посетить ночную рождественскую службу останется — круглосуточный транспорт с 6 на 7 января все же потребуется.

В онлайн-формате пройдет и губернаторская ёлка для школьников — смотреть ледовый спектакль «Снежная королева» придется по телевидению. Зато, по словам Сухенко, при создании будут «задействованы новейшие виртуальные технологии». С их помощью «будут воссозданы декорации снежной пустыни, магический лес, интерьеры помещений», — отметил он. Подарки в этом году тоже будут «в новом формате» — школьники с 1 по 4 класс получат раскраски по мотивам ледового спектакля и набор карандашей. QR-код в конце книжки позволит смотреть представление «без ограничений».



Правда, лишая горожан «живых зрелищ», сократить траты на торжества не получилось, признал Константин Сухенко. Сам комитет по культуре экономит около 20 млн рублей. «У нас фактически как делаются голливудские фильмы, высокотехнологичные программы — картинка будет более интересной, более насыщенной, и это требует определенных затрат. Людям хочется праздника, мы не можем его сделать в офлайн-формате, но мы сделаем более интересным шоу на экране телевидения и монитора компьютера», — сказал он, отвечая на вопрос депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой. Ранее «Фонтанка» сообщала, что субсидию на проведение ледового шоу в размере 65 млн рублей получила Школа фигурного катания Елены Бережной.

От других традиционных мероприятий Смольный тоже не откажется. Например, комитет по развитию туризма проведет фестиваль огня «Рождественская звезда» — чтобы заснять его и показать онлайн. На вопрос Оксаны Дмитриевой, стоит ли провоцировать скопление горожан и нельзя ли показать запись прошлогоднего шоу, Константин Сухенко высказал предположение, что «смотреть одно и то же шоу из года в год будет неинтересно».



С 19 декабря по 10 января на Манежной площади пройдет Рождественская ярмарка. Как ранее сообщала «Фонтанка», из-за коронавирусных ограничений в этом году не будет карусели и катка. Устроители отказались от концертной программы, а также решили использовать прошлогодние гирлянды и украшения — немного обновив фасады киосков и покрасив хвосты мышам. Из-за этого расходы по сравнению с прошлым годом сократятся на треть.

Губернатор Александр Беглов поинтересовался, как идет подготовка к Новому году на районном уровне. Константин Сухенко выделил театрализованное шоу «Мандариновое настроение» в Доме культуры «Галактика» в Калининском районе и программу «Рождественский вертеп» от библиотеки Кировского района. Другие районы тоже не оставят горожан без праздника и проведут различные представления и мастер-классы. «Но всё, о чем мы говорим, это формат онлайн, таковы сегодня действующие ограничения», — сказал он.

Депутат Госдумы Елена Драпеко высказала сомнение, что онлайн-торжества, пусть и сделанные с голливудским размахом, заставят молодежь сидеть дома. «Поскольку ничего организованного для них нет, будут стихийные неорганизованные сходки», — сказала она. Смогут ли силовики обеспечить безопасность на улицах? — поинтересовалась депутат. «Конечно, люди все равно пойдут, но коллеги в правоохранительных органах все эти нюансы учитывают», — заверил Константин Сухенко.



«В этом году встречаем Новый год в узком коридоре своих возможностей», — дополнил коллегу глава комитета по печати Владимир Рябовол, чье ведомство отвечает за праздничные украшения. Монтировать гирлянды уже начали, к 1 декабря завершат оформление центра города, к 10 декабря новогодняя иллюминация заработает по всему городу, к 20 декабря появятся новогодние ели, причем главная ёлка на Дворцовой площади в этом году будет живой — её оформят в ретростиле, отчитался чиновник.

Судьба главного праздничного дерева вызвала оживленную дискуссию. Так, депутат ЗакСа Надежда Тихонова поинтересовалась, как чиновники собираются утилизировать ель после того, как она отслужит свое. Владимир Рябовол не смог рассказать «в деталях», но заверил, что дерево вывезут в лесничество во Всеволожском районе и в дальнейшем утилизируют.

Александр Беглов поинтересовался, какой высоты будет ель. Услышав ответ «25 метров», глава города заявил, что «отвезти на свалку такое дерево неправильно», и поручил подчиненным подумать, какие можно сделать из него «поделки». «В Москве делают хоккейные клюшки», — подал идею губернатор.

