Новостью о том, что петербуржцы могут остаться без главного в году праздника, ошарашила глава регионального Роспотребнадзора. Смольный уже отменил новогоднюю шоу-программу.

Праздник к нам приходит. Но это не точно. Как будем встречать Новый год в условиях коронавируса

Фото: Panoramic via ZUMA Press/ТАСС

«Полагаю, что больших новогодних праздников в Петербурге не будет. Под вопросом и ёлки, и другие мероприятия... Мы выросли по заболеваемости почти на 55% по сравнению с сентябрём. Мы растём, и ситуация серьёзнее, чем весной, так как тогда все сидели по домам», — заявила Наталия Башкетова в эфире телеканала 78. В словах санитарного врача есть резон.

Действующие коронавирусные ограничения накладывают запрет на проведение культурных, зрелищных и массовых мероприятий для несовершеннолетних в помещениях, а проведение таковых на свежем воздухе допускается только при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Кроме того, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует властям регионов запретить любые зрелищно-массовые мероприятия с 23:00 до 6:00 — пока только юрлицам и ИП.



В Смольном не решили, будут ли в этом году устраивать массовые гулянья в новогоднюю ночь. Комитет по культуре еще не объявлял конкурс на организацию главного праздника на Дворцовой площади и фейерверк, а также не анонсировал другие традиционные торжества — например встречу Деда Мороза. «Формат пока не определен», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства и предложили следить за пресс-релизами.

Не исключено, что городские власти, как и в случае с «Алыми парусами», устроят шоу без зрителей и предложат горожанам насладиться им на экранах телевизоров. Во всяком случае, в онлайн-формате пройдет губернаторская елка для школьников. Субсидию на проведение ледового шоу в размере 65 млн рублей получила Школа фигурного катания Елены Бережной, следует из информации на сайте комитета по культуре.

Фестиваль «Рождественская звезда», который проводит комитет по развитию туризма, тоже под вопросом. «В плане стоит, но конкурс пока не объявлен. Мы научились работать в разном формате: и онлайн, и офлайн, и специальный гибридный формат», — сказал глава туристического ведомства Сергей Корнеев.



Зато главная Рождественская ярмарка состоится, заверили «Фонтанку» в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Как и в прошлом году, она будет проходить на Малой Садовой улице, Манежной площади и Кленовой аллее с 19 декабря по 10 января. «Решили проводить. Если еще праздник отобрать, люди совсем расстроятся», — пояснил позицию властей один из чиновников, участвующих в организации.

Хотя и здесь пандемия коронавируса внесет коррективы: уже объявленный конкурс на организацию шоу-программы отменен. Судя по техзаданию, развлекать гостей ярмарки за 8 млн рублей должны были три десятка артистов в образах персонажей сказки «Щелкунчик». Помимо выступлений на главной и дополнительных сценах организатору предстояло устроить интерактивную программу в «Домике ремесел» и «Доме Деда Мороза». Теперь, вероятно, они будут пустовать. Не исключено, что чиновники решили прислушаться к словам гофмановского Дроссельмейера: «Слишком много сразу — вредно для здоровья». Особенно в нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке.



Так что развлекаться посетители ярмарки будут, фланируя между киосками с едой и сувенирами. Также разнообразия добавят каток, который, как и в прошлом году, подарит городу Сбербанк, и детская карусель, благо аттракционы на свежем воздухе коронавирусными правилами пока не запрещены.

Без учета развлекательной программы Рождественская ярмарка обойдется городскому бюджету в 60 млн рублей, это на треть меньше, чем в прошлом году, когда затраты составили 92 млн рублей. Сэкономить удастся главным образом на оформлении. По словам собеседника «Фонтанки», близкого к организаторам, изначально предполагалось, что гирлянды и другие украшения переедут в другие места Северной столицы, а для главной ярмарки создадут новые. Но из-за ограниченных возможностей бюджета решили использовать то что есть, немного обновив.

Символом праздника снова станут мыши. В прошлый раз они были не только персонажами рождественской сказки Гофмана и маскотом наступающего года (по китайскому календарю 2020-й значится годом белой металлической крысы), но и удачной находкой, избавляющей от некомплементарных ассоциаций. Наступающий 2021-й китайцы называют годом белого металлического быка, но у петербуржцев все равно будет «Щелкунчик», его лишь усилят дополнительными образами. Согласно конкурсной документации, подрядчикам Смольного предстоит создать «триумфальные ворота» с фигурами Мари и Щелкунчика, «заводную игрушку» с этими же персонажами, а также «малую едальню», навигационные столбы, афишную тумбу, пушки и дополнительные игрушки на большую елку, оформленные в стилистике немецкой сказки.



На мышиной армии, оставшейся с прошлого года, подрядчика просят подкрасить потертости, заново загрунтовать и покрасить хвосты, укрепить опорные ноги, заменить помпоны и устранить вмятины на шапках, а также отремонтировать пряники и карамели на торговых домиках. У павильонов также появятся новые фризы. Это делается ради обновления, а не из-за претензий комитета по градостроительству, заверили «Фонтанку» организаторы: в прошлом году ведомство не одобрило дизайн домиков, посчитав, что они нарушают облик Малой Садовой улицы и Манежной площади, но в этом году чиновники обещают проявить лояльность — и даже продумать упрощенный порядок для бизнеса, желающего украсить входы в свои заведения.

Без праздничной иллюминации горожане тоже не останутся. СПб ГКУ ГЦРПО, подведомственный комитету по печати, уже объявил конкурсы на 230 млн рублей. На эти деньги установят световые композиции в фонтанах, развесят гирлянды на деревьях, ограждениях и опорах освещения, мостах и фасадах задний, поставят искусственные елки в разных районах города. Работы стартуют уже с 9 ноября. Главная ель на Дворцовой площади, по решению горожан, будет живой — ее поставят к 20 декабря. Для сравнения: в 2019 году затраты на новогоднее оформление Петербурга составили 337 млн рублей.



Участники рынка считают, что выходом мог бы стать именно формат гибридных праздников. Он будет обкатан, в частности, на осеннем фестивале света в Петропавловской крепости. «Человек может прийти и реально посмотреть, но будет вестись и трансляция онлайн. Мы будем пускать посетителей в масках и продумали маршрут, чтобы люди все время двигались от одной инсталляции к другой, и потоки не соприкасались друг с другом», — рассказал Валерий Ткаченко, режиссер массовых праздников «Мегастар Груп». По его мнению, организовать такой формат на Дворцовой площади будет проблематично. Возможными локациями могла бы стать та же Петропавловская крепость или Парк 300-летия. Если концерт на Дворцовой все же решат проводить, его придется сделать закрытым: с пригласительными билетами и шахматной рассадкой на трибунах.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»