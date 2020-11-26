Фанат Тесака с девятью товарищами и 40 томами уголовного дела добрался до суда

Десять молодых человек обвиняются в Петербурге в серии нападений на мигрантов по национальному мотиву. У жертв отнимали вещи и документы.
Как сообщает пресс-служба ведомства 26 ноября, с осени 2019 года жертвами группы, девять членов которой на момент совершения преступления были несовершеннолетними, стали три уроженца Средней Азии.
Молодые люди были задержаны в ноябре 2019 года, как писала «Фонтанка», после того как на станции Пост Ковалево в Красногвардейском районе напали на 38-летнего мигранта. Мужчину залили газом из перцового баллончика, а потом нанесли не менее пяти ударов ножом. После этого у него украли дешёвый телефон и восемь тысяч рублей.
Дома у них нашли экстремистскую атрибутику, литературу, а также предметы, представляющие интерес для следствия, среди которых компьютерная техника и мобильные телефоны. Благодаря им следствие выяснило, что заводила группы состоит в пабликах, прославляющих националиста Максима Тесака. Другой участник нападений публиковал на своей странице снимки, на которых он запечатлён в форме всеволожской артели «Славяне».
Всего соучастниками было совершено 12 эпизодов преступлений, а в единое производство соединено 10 уголовных дел, объем уголовного дела составил более 40 томов.
Дело в отношение группы направлено в суд.