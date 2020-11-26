«У нас всё сложно». Главный синоптик Петербурга рассказал, когда установится снежный покров

Столичные синоптики сообщают, что в первый день зимы в Москве установится постоянный снежный покров. Петербуржцам остаётся только завидовать — полюбоваться сугробами до второй половины декабря точно не получится. Об этом «Фонтанке» 26 ноября рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
«У нас всё сложно — снег то сходит, то опять устанавливается. Дело всё в том, что у нас другой регион. Москвичи живут в континентальном климате, наш климат переходит в морской. Сегодня последний день тёплого циклона, из-за которого нас поливает дождями, завтра уже будет холодать, и я надеюсь, что с воскресенья будет прохладнее. Но о том, что снег, выпавший в этот период, не сойдет, я сказать не готов», — признался Колесов.
Синоптик объяснил, что после похолодания к нам придёт новый циклон, который Москву, к слову, не заденет. Снова будет плюс на термометрах и западный ветер. По словам Колесова, первые две декады декабря точно будут относительно тёплыми с положительной аномалией воздуха и температурой ближе к нулю. На фоне этого в город будут заглядывать циклоны, которые не дадут сформироваться снежному покрову.
Всем, кто хочет зарядиться новогодним настроением, Александр Колесов рекомендовал отправиться на восток области — там снег будет точно.