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«У нас всё сложно». Главный синоптик Петербурга рассказал, когда установится снежный покров

Столичные синоптики сообщают, что в первый день зимы в Москве установится постоянный снежный покров. Петербуржцам остаётся только завидовать — полюбоваться сугробами до второй половины декабря точно не получится. Об этом «Фонтанке» 26 ноября рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«У нас всё сложно — снег то сходит, то опять устанавливается. Дело всё в том, что у нас другой регион. Москвичи живут в континентальном климате, наш климат переходит в морской. Сегодня последний день тёплого циклона, из-за которого нас поливает дождями, завтра уже будет холодать, и я надеюсь, что с воскресенья будет прохладнее. Но о том, что снег, выпавший в этот период, не сойдет, я сказать не готов», — признался Колесов.

Синоптик объяснил, что после похолодания к нам придёт новый циклон, который Москву, к слову, не заденет. Снова будет плюс на термометрах и западный ветер. По словам Колесова, первые две декады декабря точно будут относительно тёплыми с положительной аномалией воздуха и температурой ближе к нулю. На фоне этого в город будут заглядывать циклоны, которые не дадут сформироваться снежному покрову.

Всем, кто хочет зарядиться новогодним настроением, Александр Колесов рекомендовал отправиться на восток области — там снег будет точно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Tattiana
Петербуржцам остаётся завидовать... Да, я, коренная петербурженка, завидую себе самой, что такая классная погода стоит! Конец ноября, асфальт в меру чистенький, колдобин под ногами нет, Нева-красавица стоит, льдом не покрытая....
А снег совершенно не обязателен для новогоднего настроения. В былые времена в Нюрнберге проходила ярмарка рождественская, а снег далеко не всегда был, а какая атмосфера... Эх, отменили в этом году ярмарку там...
Old Indian
Хотелось бы покататься на лыжах, беговых и Слалом. В городе пофиг.
Delon
А я хочу и снег и морозы. Мне так нравится.
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