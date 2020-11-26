Металлический монолит, обнаруженный в пустыне американского штата Юта, оказался арт-объектом местного художника. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на сотрудников галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке в четверг, 26 ноября, автор произведения — Джон Маккракена, умерший в 2011 году.
Маккракен был известен своей страстью к пирамидам, обелискам, кубам и плитам. Многие его работы в аналогичных формах выставлены в галерее Дэвида Цвирнера. Изначально предполагалось, что монолит поставили фанаты художника, но искусствоведы подтвердили его аутентичность.
Точное месторасположение монолита по-прежнему не раскрывается, чтобы не привлечь туда толпы туристов.
Монолит обнаружили 24 ноября сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта вместе с коллегами из отдела ресурсов дикой природы, когда на вертолёте подсчитывали численность снежных баранов.