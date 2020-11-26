На картах Google читатели нашли любопытный кадр с «Мерседесом», припаркованным на набережной Мойки, 31, в центре Петербурга. Хотя государственный регистрационный номер скрыт, читатели предполагают, кто может им владеть.

Похожий «Мерседес» есть у актёра Михаила Боярского, который живёт в доме 31 по Мойке. Сходство и в манере парковаться: «Мерседес» Боярского нередко ловили на нарушениях правил остановки и стоянки. Последний раз читатели «Фонтанки» споткнулись об него на днях как раз у дома 31. Там Боярский регулярно оставляет машину прямо на тротуаре.

Любопытно, что и на «Яндекс.Карте» в этом месте есть «Мерседесы»-нарушители, сразу два. Тот, который припаркован на перекрёстке — той же модели, что у Боярского.

Осенью 2019 года актёр продемонстрировал всей стране мушкетёрскую парковку против шерсти на Невском проспекте. В комментариях «Фонтанке» он был краток, заявив: «Мне насрать на вас». Полиции потребовалось больше трёх недель, чтобы принять решение о штрафах и рассказать о нём. После этого «Мерседес» Боярского неоднократно видели припаркованным не по правилам. После последнего такого сообщения «Фонтанка» получила от ГУ МВД письмо с просьбой обязать «лицо, обнаружившее административное правонарушение, явиться в дом №37 по улице Маяковского», то есть в ОГИБДД УМВД по Центральному району. Если человек не явится, административное производство возбуждено не будет, отметили в Госавтоинспекции.

Народный артист РФ Михаил Боярский входит в состав общественного совета при ГУ МВД России. Одна из основных задача общественного совета, как указано на сайте МВД, — «привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений».