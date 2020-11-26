В правительстве говорят о повышении утилизационного сбора на автомобили

Российские власти хотят с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на все автомобили и на спецтехнику, сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на источники в автопроме.

«Утильсбор собираются повысить на 25–30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника, «формально решение ещё не принято».

Этот ход, по данным источников, объясняется ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер, а также окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО.