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В правительстве говорят о повышении утилизационного сбора на автомобили

Российские власти хотят с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на все автомобили и на спецтехнику, сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на источники в автопроме.

«Утильсбор собираются повысить на 25–30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника, «формально решение ещё не принято».

Этот ход, по данным источников, объясняется ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер, а также окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления России в ВТО. Он установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но локализованным автопроизводителям предоставили промышленные субсидии. Их получают подписавшие специальный инвестиционный контракт (СПИК) автоконцерны (это подавляющее большинство заводов в стране). В декабре прошлого года было решено дифференцировать эти субсидии в зависимости от целевого уровня локализации.

Сбор повышался уже трижды. Его базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов — 15 тысяч. Традиционно правительство при повышении сбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.

С 1 января 2020 года для новых малолитражек с объемом двигателя до одного литра коэффициент вырос с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от одного до двух литров он увеличился с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); с двигателем от двух до трех литров — с 6,3 до 14,08 (на 123,5%); с двигателем от 3 до 3,5 литра — с 5,73 до 12,98 (на 126,5%). На новые автомобили с объемом двигателя свыше 3,5 литра рост сбора составил 145% — коэффициент вырос с 9,08 до 22,25. В конце 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров допускал возможность очередной индексации утилизационного сбора в 2021 или 2022 году.

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Комментарии (4)

Батарейкин
а поднять планку "за роскошь" с автомобилей от 3-х миллионов хотя бы до пяти они не хотят?
kobr
За утилизацию авто надо не сборы собирать и повышать, а владельцам авто платить! Хотя бы за металлолом.
Петр Петров
Бюджет трещит по швам от пустоты
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