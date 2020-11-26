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Университет Хопкинса: Коронавирусом в мире заболели уже больше 60 миллионов человек

Число людей, заболевших коронавирусом в мире с начала эпидемии, по подсчётам Университета Джона Хопкинса, превысило 60 миллионов человек. У Всемирной организации здравоохранения цифра чуть меньше.

На сайте американского университета в 7:00 мск 26 ноября указывается, что число случаев заражения COVID-19 составляет 60 333 049, число смертей - 1 420 462. Среди стран по обоим показателям лидирует США: 12 770 716 случаев заболевания и 262 145 подтверждённых смертей. Второе и третье места делят Индия и Бразилия: в Индии больше заболевших, в Бразилии больше смертей. Россия на пятом месте по числу заражений (2 144 229) и на 11-м по числу летальных исходов (37 173).

Скриншот с coronavirus.jhu.edu/map.html
Скриншот с coronavirus.jhu.edu/map.html

На сайте ВОЗ приведены другие цифры: к 19:03 по центральноевропейскому времени 25 ноября по всему миру зафиксировано 59 481 313 случаев заболевания ковидом и 1 404 542 летальных исходов.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Скриншот с coronavirus.jhu.edu/map.html
Скриншот с coronavirus.jhu.edu/map.html

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Комментарии (1)

Yubilar
УЖЕ??? Это за 10 месяцев? Менее 0,8 % от населения? А по данным ВОЗ - так еще меньше? Ужас=ужас. Этакими темпами лет за 100 и каждый житель Земли может со страшным недугом познакомиться. Ужасная пандемия, ужасная. Хорошо уже то, что пандемию, в отличии от эпидемии, можно объявить в любой момент. Не заморачиваясь такими понятиями как "эпидемиологический порог", "процент заболевших" и т.д. Одно только непонятно. Если "заболели" за 8 месяцев суммарно менее 0,8%, а смертность рисуют на уровне 2% от числа заболевших, то все это убийство мировой экономики и передел мира продолжается ради спасения 0,016 процентов населения Земли? Серьезно? Это просто песня какая-то...
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