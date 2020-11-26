Число людей, заболевших коронавирусом в мире с начала эпидемии, по подсчётам Университета Джона Хопкинса, превысило 60 миллионов человек. У Всемирной организации здравоохранения цифра чуть меньше.

На сайте американского университета в 7:00 мск 26 ноября указывается, что число случаев заражения COVID-19 составляет 60 333 049, число смертей - 1 420 462. Среди стран по обоим показателям лидирует США: 12 770 716 случаев заболевания и 262 145 подтверждённых смертей. Второе и третье места делят Индия и Бразилия: в Индии больше заболевших, в Бразилии больше смертей. Россия на пятом месте по числу заражений (2 144 229) и на 11-м по числу летальных исходов (37 173).