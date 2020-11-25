Шушарский «колумбарий надежд» просуществовал совсем недолго. Спустя несколько часов после того, как петербуржцы узнали о его существовали, его закрасили кроваво-красной краской. Фотографии появились в социальной сети «ВКонтакте» вечером 25 ноября.
Ситуацию «Фонтанке» прокомментировал один из авторов инициативы, депутат МО Шушары Ольга Краснова. По ее словам, он, действительно, больше не существует. На вопрос корреспондента, планируется ли восстановление, она ответила, что «все зависит от энтузиазма» жителей Шушар.
Как ранее писала «Фонтанка», активисты похоронили свои планы на лучшую жизнь на Старорусском проспекте, у дома 6. Новый арт-объект по названием «колумбарий надежд», которым собственники квартир в микрорайоне почтили память того, что им пообещали, но не выполнили, все желающие могли наблюдать всего пару часов.