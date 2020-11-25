FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +6
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Надежды жителей Шушар «похоронили» повторно. На этот раз — под слоем кроваво-красной краски

Шушарский «колумбарий надежд» просуществовал совсем недолго. Спустя несколько часов после того, как петербуржцы узнали о его существовали, его закрасили кроваво-красной краской. Фотографии появились в социальной сети «ВКонтакте» вечером 25 ноября.

автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга

Ситуацию «Фонтанке» прокомментировал один из авторов инициативы, депутат МО Шушары Ольга Краснова. По ее словам, он, действительно, больше не существует. На вопрос корреспондента, планируется ли восстановление, она ответила, что «все зависит от энтузиазма» жителей Шушар.

Как ранее писала «Фонтанка», активисты похоронили свои планы на лучшую жизнь на Старорусском проспекте, у дома 6. Новый арт-объект по названием «колумбарий надежд», которым собственники квартир в микрорайоне почтили память того, что им пообещали, но не выполнили, все желающие могли наблюдать всего пару часов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Ajynfyrfujdyj
Это потому что храмов у вас мало в Шушарах, безбожниками живёте, вот Господь и испытывает вас. Надо ещё храм.
Агроном аэродрома
А что?.. Получился замечательный красно-черный флаг. Осталось определиться - хохлобендеровский или ангольский.. :))
кdивое_зеdкало
счёт за краску, в квитанциях ЖКХ, приятно удивит жителей Шушар!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний