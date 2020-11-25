Реформа рынка детского питания буксует. Новый стандарт работы отправили на доработку

«Единый стандарт оказания услуг питания будет не только отраслевым документом, регламентирующим производственные процессы, но и основой для родительского контроля. Он должен быть написан простым и понятным языком», — отметил вице-губернатор.

Как следует из сообщения , опубликованного 25 ноября на сайте Смольного, его разработкой занимались председатель Управления соцпитания Алексей Барабанщиков и районные чиновники.

Новый стандарт работы для организаторов питания прописывают глава УСП Алексей Барабанщиков и профильные заместители глав районных администраций Пушкинского, Красносельского, Московского, Кировского, Выборгского и Невского районов. После всех корректировок документ направят директорам школ и участникам рынка — они смогут внести свои предложения и замечания. Затем высказаться дадут и родителям, в рамках общественных обсуждений.

Планируется, что в документе укажут порядок и стандарты доставки продукции, сервировки блюд и подачи на стол, а также единые требования к кухонному инвентарю и оборудованию, хранению продуктов и персоналу, в частности к их одежде. Там же чиновники опишут, как оборудовать сырьевую столовую и буфет-раздаточную.

В этом году рынок детского питания емкостью не менее 21 млрд рублей в год подвергся реформированию. Главные инициаторы перестройки — УСП и Комитет по государственному заказу. Идея экспансии, судя по всему, пришла со стороны Москвы. Подробно об этом рассказывала «Фонтанка».