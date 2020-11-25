Реформа рынка детского питания буксует. Новый стандарт работы отправили на доработку

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко отправил первую версию нового стандарта по организации питания на доработку.
Как следует из сообщения, опубликованного 25 ноября на сайте Смольного, его разработкой занимались председатель Управления соцпитания Алексей Барабанщиков и районные чиновники.
«Единый стандарт оказания услуг питания будет не только отраслевым документом, регламентирующим производственные процессы, но и основой для родительского контроля. Он должен быть написан простым и понятным языком», — отметил вице-губернатор.
Новый стандарт работы для организаторов питания прописывают глава УСП Алексей Барабанщиков и профильные заместители глав районных администраций Пушкинского, Красносельского, Московского, Кировского, Выборгского и Невского районов. После всех корректировок документ направят директорам школ и участникам рынка — они смогут внести свои предложения и замечания. Затем высказаться дадут и родителям, в рамках общественных обсуждений.
Планируется, что в документе укажут порядок и стандарты доставки продукции, сервировки блюд и подачи на стол, а также единые требования к кухонному инвентарю и оборудованию, хранению продуктов и персоналу, в частности к их одежде. Там же чиновники опишут, как оборудовать сырьевую столовую и буфет-раздаточную.
В этом году рынок детского питания емкостью не менее 21 млрд рублей в год подвергся реформированию. Главные инициаторы перестройки — УСП и Комитет по государственному заказу. Идея экспансии, судя по всему, пришла со стороны Москвы. Подробно об этом рассказывала «Фонтанка».
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