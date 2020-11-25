Захватившего заложников в Колпино проверят на вменяемость. Следствие хочет видеть его за решёткой

Следователи предъявили обвинение в незаконном лишении свободы многодетному отцу из Колпино. Психическое здоровье Дениса Бельтякова, который взял в заложники сыновей и пасынков, проверят врачи.
Как сообщает петербургский следственный комитет 25 ноября, Бельтякову предстоит судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой будут судить о его вменяемости.
«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении СК.
Накануне обвиняемого уже осматривали врачи. Оснований для немедленного помещения его в специализированный стационар не нашли, хотя мужчина так и не смог внятно объяснить, почему под угрозой топора и ножа держал в квартире шестерых детей. Предполагается, что так он добивался возвращения жены, которую перед этим выгнал из дома.
Несколько недель назад у Бельтюкова произошел срыв. Он, по предварительной информации, ушёл в запой, а накануне запил спиртным препараты. Мужчина заперся с детьми и никого не впускал, квартиру готовились штурмовать, когда он сдался сам.
Мальчиков развезли по больница. У одного из них на шее остался след от ножа, у другого сломан нос, диагностировано сотрясение мозга, ещё один в реанимации. Подробно о ЧП в Колпино читайте в статье «Фонтанки».