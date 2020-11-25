Захватившего заложников в Колпино проверят на вменяемость. Следствие хочет видеть его за решёткой

Следователи предъявили обвинение в незаконном лишении свободы многодетному отцу из Колпино. Психическое здоровье Дениса Бельтякова, который взял в заложники сыновей и пасынков, проверят врачи.



Как сообщает петербургский следственный комитет 25 ноября, Бельтякову предстоит судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой будут судить о его вменяемости.



«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении СК.



Накануне обвиняемого уже осматривали врачи. Оснований для немедленного помещения его в специализированный стационар не нашли, хотя мужчина так и не смог внятно объяснить, почему под угрозой топора и ножа держал в квартире шестерых детей. Предполагается, что так он добивался возвращения жены, которую перед этим выгнал из дома.

