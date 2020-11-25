Александр Ширвиндт попал в коронавирусную больницу

Актёр Александр Ширвиндт помещён в клиническую больницу №52, которая перепрофилирована для лечения больных COVID-19, в Москве.
Как сообщает 25 ноября РИА Новости, в медучреждении рассказали, что пациент находится на отделении реаниматологии. «На вчерашние сутки давление 120 на 80. Температура 36,5, сатурация 95», — отметили медики.
Александр Ширвиндт — народный артист РСФСР, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель московского театра Сатиры, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он родился в Москве в 1934 году, ему 86 лет. В 1956 году он окончил Театральное училище имени