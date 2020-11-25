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Александр Ширвиндт попал в коронавирусную больницу

Актёр Александр Ширвиндт помещён в клиническую больницу №52, которая перепрофилирована для лечения больных COVID-19, в Москве.

Как сообщает 25 ноября РИА Новости, в медучреждении рассказали, что пациент находится на отделении реаниматологии. «На вчерашние сутки давление 120 на 80. Температура 36,5, сатурация 95», — отметили медики.

Александр Ширвиндт — народный артист РСФСР, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель московского театра Сатиры, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он родился в Москве в 1934 году, ему 86 лет. В 1956 году он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром», «Двенадцать стульев», «Трое в лодке, не считая собаки», «Еще раз про любовь», «Вокзал для двоих», «Зимний вечер в Гаграх», «Самая обаятельная и привлекательная», «Старики-разбойники», «Забытая мелодия для флейты». Озвучивал фильмы и мультфильмы, например Чеширского Кота в «Алисе в Стране Чудес».

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
такими показаниями в Питере даже участковый терапевт не придет... а тут госпитализация.. за счет кого?
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