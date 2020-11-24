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Полицейские назвали причину драки на рейсе из Петербурга в Москву. Все дело в месте на борту

Стала известна причина потасовки на борту самолета авиакомпании S7, следующего рейсом 1016 из Петербурга в Москву. Ранее из-за этого инцидента по решению капитана воздушное судно было вынуждено развернуться на взлетно-посадочной полосе и вернуться на стоянку в Пулково.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО вечером 24 ноября, двое пассажиров повздорили из-за места на борту, в результате чего между ними произошла потасовка. Чем именно оно им приглянулось, в ведомстве ответить затруднились.

Личности участников конфликта установлены — это были 28-летний и 34-летний приятели, уроженцы Киргизии. Сейчас с задержанных берут объяснения, которые должны внести ясность в произошедшее.

В пресс-службе оператора городского аэропорта «Воздушные Ворота Северной столицы» добавили, что по расписанию самолет, на борту которого находились 145 пассажиров, должен был вылететь в 20:10. Однако из-за случившегося вылет состоялся в 21:05. Пулково работает в штатном режиме.

Первыми об этом происшествии «Фонтанке» сообщили обеспокоенные задержкой клиенты S7. На вернувшийся в пункт вылета самолет оперативно поднялись сотрудники полиции. Драчунов сняли с рейса и попросили объясниться.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

bluxer
Двое в драке, третий в..., говорили в моей школе.
Alkaline
"Задёрни штору, смени корсет,
Отбрось стыдливость, киргизов нет.
Их нет - есть Внутренний Тибет."
2356897676
Брацкий народ. Скоро коренных народов РФ не останется, повсюду эти братья приезжие будут.
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