Полицейские назвали причину драки на рейсе из Петербурга в Москву. Все дело в месте на борту

Стала известна причина потасовки на борту самолета авиакомпании S7, следующего рейсом 1016 из Петербурга в Москву. Ранее из-за этого инцидента по решению капитана воздушное судно было вынуждено развернуться на взлетно-посадочной полосе и вернуться на стоянку в Пулково.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО вечером 24 ноября, двое пассажиров повздорили из-за места на борту, в результате чего между ними произошла потасовка. Чем именно оно им приглянулось, в ведомстве ответить затруднились.

