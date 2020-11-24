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Лукашенко обсудил с Путиным судьбу Белгазпромбанка. Его экс-руководитель был задержан во время предвыборной кампании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения Белгазпромбанка.

«Государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом [Владимиром] Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил, что банк должен работать. Зачем его уничтожать?» — цитирует 24 ноября заявление Александра Лукашенко БелТА.

По его словам, белорусская сторона предложила акционерам из России совместно работать в банке.

«В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность», — отметил Лукашенко.

Экс-руководителем Белгазпромбанка, принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, был противник Лукашенко на выборах — Виктор Бабарико. Летом комитет госконтроля Белоруссии задержал политика за «противоправную деятельность».

Белгазпромбанк был основан в 1990 году как дочерний банк российского Газпромбанка в Белоруссии.

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Комментарии (1)

victor_k
Восхищаюсь Батькой.
Пусть банк ещё поработает.
А газпромовец Бабарико пусть ещё посидит...
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