В Маяковке пройдет фестиваль новых книг о Петербурге

Фестиваль «Новые книги о Петербурге» пройдет 28 ноября в отделе петербурговедения библиотеки Маяковского, а также онлайн. Будет и книжная ярмарка, и бесплатные лекции авторов. 12+



Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

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В библиотеке на Невском, 20, вас ждут более 1000 редких книг, путеводителей, фотоальбомов о нашем городе и другие оцифрованные материалы от начала XIX века по середину ХХ — не надо ни платить, ни регистрироваться. Коллекция «Петербургианы» регулярно пополняется — не новеньким, а стареньким. Как этой роскошью пользоваться, в 13:00 расскажет сотрудница Центра петербурговедения Александра Савельева. Запись по ссылке.



Ежегодно в Петербурге тысячи школьников проводят настоящие детективные краеведческие расследования. Подробнее об этом расскажет в 14:00 методист Дворца творчества юных Ирина Васильева.

В 15:30 краевед и писатель Александр Чепель презентует альбом «Архитектор Александр Лишневский». Архитектор Александр Лишневский — автор печально известного «Дома с Мефистофелем» на Лахтинской и много чего еще — и до революции, и после, когда руководил мастерской Ленпроекта.

В 16:30 узнаем продолжение давно начатого исследования «Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии». На этот раз — истории тех усадеб, что в Волосовском районе, расскажет Юлианна Черемская. А вот проводить инвентаризацию витражей в Петербурге начали не так давно, зато инициатива объединила искусствоведов, историков, градозащитников, волонтеров. Сейчас завершен первый этап: зафиксированы дореволюционные витражи Васильевского острова и Петроградской стороны. Альбом представит исследовательница витражного искусства Татьяна Княжицкая.



Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Онлайн

В 13:30 представят книгу «Военный дневник Тани Вассоевич. 22 Июня 1941 — 1 Июня 1945». Ленинградская девочка Таня, жительница дома на 6 линии Васильевского острова, вела дневник с самого первого дня войны — шифровками, потому что считала записи сугубо личным делом. Книгу представит составитель: профессор, историк, востоковед — и сын той ленинградской девочки Андрей Вассоевич.

В 15:00 расскажут о «Фонтанном доме его сиятельства графа Шереметева», так называется книга — но она не о графе и последующих хозяевах дворца, а о тех, кто в течение двух веков обеспечивал его, дворца, жизнь. Это целые династии крепостных, это знаменитые вольнослужащие — например, архитекторе Кваренги. Расскажет автор книги историк Алла Краско, вице-президент Русского генеалогического общества.

Те же Шереметевы, как и Юсуповы, как и Воронцовы-Дашковы заказывали для своих дворцов по всей России изразцовые печи на гончарном заводе Харламовых. В 1880-х владельцем завода стал выпускник Академии художеств скульптор Михаил Харламов. Завод выполнял заказы и императорского дома, при этом имя керамиста Харламова не так чтобы на слуху. Исправить несправедливость взялись авторы книги «Гончарный завод М. В. Харламова» Андрей Роденков и Константин Лихолат. В 16:00 расскажут о своих изысканиях.



В 17:00 краевед, исследовательница старых дач Елена Травина поведает о серии книг «Дачная жизнь сто лет назад». Благодаря это серии мы знаем в частности, кто арендовал участки Сестрорецкой Лесной дачи и какую жизнь вели дачники дореволюционного села Терийоки, нынешнего Зеленогорска.

Увидеть восточный колорит западного города Петербурга поможет краевед, исследовательница жизни татарской общины Альмира Тагирджанова, автор путеводителя «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу». Презентация в 18:30.

А в 19:00 виртуально встретимся с краеведом Максимом Косьминым, автором крупнейшего в России краеведческого блога «Старый фонд», одним из авторов книги «Удивительные истории петербургских домов, рассказанные их жителями».

Все лекции будут транслироваться в группе фестиваля «ВКонтакте».

Александра Шеромова

