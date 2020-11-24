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В царство Иеговы нагрянули силовики. СК показал конспиративную квартиру и валютные запасы

Уголовное дело возбуждено после того, как возобновил работу запрещённый Управленческий центр «Свидетели Иеговы». Ячейка действовала в столице, но успешность вербовщиков проверяют в десятках регионов.

Как сообщает ведомство, 24 ноября следователи, полиция, ФСБ и Росгвардия проводят обыски более чем в двадцати регионах страны по делу об экстремизме. В его основе квартира на северо-западе Москвы, где обосновался управленческий центр организации.

По версии следствия, с июня прошлого года на Челюскинской регулярно собирались адепты для совместного изучения религиозной литературы, а также вербовки москвичей и жителей других городов. Следственный комитет показал, как силовики вскрывают конспиративную квартиру. Там нашлись не только книги, но и бюджет организации в рублях, долларах и евро.

«Установлен и задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Фонтанки», в Петербурге во вторник обыски не проходят, несмотря на то, что городское отделение, как и сам Управленческий центр «Свидетели Иеговы», запрещены решением Верховного суда в 2017 году.

После запрета организации её имущество стали изымать в пользу государства, а в отношении иеговистов возбуждать уголовные дела. В Петербурге комплекс в элитном поселке Солнечное стоимостью 2 млрд рублей изъяли у американского юрлица, которому по договору дарения недвижимость передал Управленческий центр.

Владимир Путин в конце 2018 года на встрече членов президентского Совета по правам человека назвал «чушью» идею приравнивать представителей религиозных сообществ к членам террористических организаций. Представитель президента позднее прокомментировал преследование иеговистов на фоне позиции Путина: «Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла».

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Комментарии (6)

***_555
РПЦ зачищает поляну.
alexadmin
И место какое шикарное отжали в Солнечном. Уже Алмазова, что ли, отхватил себе.
Yelda
Сколько терактов устроили иеговисты?! Свобода вероисповедания в конституции не для всех?!
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