Петербуржцы определяют победителя премии «Фонтанки» среди строительных компаний города

На специальном сайте Премии идет голосование за лучшие компании, учреждения и проекты города. Только от мнения горожан зависит, кто получит престижную премию. Выбрать лучшего на ваш взгляд надо из десяти участников в каждой из 11 номинаций. В финал премии в номинации «Строительная компания» вышли только хорошо зарекомендовавшие себя предприятия, которые уже заслужили уважение и признание горожан. В их числе Холдинг Setl Group, Группа ЛСР, Главстрой Санкт-Петербург, Группа ЦДС, Legenda Intelligent Development, Группа «Эталон», Объединение «Строительный трест», Группа RBI, ГК КВС и Холдинг РСТИ.

Каждая из этих компаний может гордиться множеством введенных в эксплуатацию жилых комплексов, в которых живут десятки тысяч петербургских семей. Спорить за право получить главный приз строители могут по критериям комфорта своего жилья и его расположению на карте города, развитости инфраструктуры комплексов, устройству дворов и многим другим показателям, из которых и складывается мнение петербуржцев о том, какую из компаний назвать лучшей. Лишь одна из них получит главный приз — премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». «В первую очередь, мы строим для горожан, и для нас важно, что оценка сделана именно теми людьми, которые купили квартиры в домах наших застройщиков или планируют покупку в ближайшем будущем. Безусловно, мнение этих людей является определяющим, — объяснил важность премии «Фонтанки» генеральный директор СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. — Пандемия повлияла на все отрасли экономики, в целом изменила и значительно усложнила нашу жизнь. Если говорить о строителях, то мы чувствуем поддержку органов госвласти и благодарны за те усилия, которые предпринимаются государством в части субсидирования ставок по ипотеке и предоставления застройщикам налоговых каникул. Эти меры оказывают серьезную поддержку отрасли».

Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга РСТИ: «Если покупатель голосует рублем за наш проект, за те жилые комплексы, которые мы предлагаем жителям нашего города, и тем, кто хочет стать жителем Петербурга, для нас это один из критериев качества нашей работы. А мы ведь строим не только жилье, но и социальную инфраструктуру — детские сады, поликлиники. И если их пользователи — врачи или педагоги — довольны тем, как мы сделали нашу работу, — это тоже один из критериев ее оценки».