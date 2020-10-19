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19.10.2020 15:00
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Голосуем за лучшую строительную компанию Петербурга

Голосуем за надежных застройщиков, возводящих качественные и комфортные для проживания жилые комплексы

Опрос только для зарегистрированных пользователей. Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь на нашем портале.

Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 1 декабря.

ГК КВС

ГРУППА ЛСР

ГРУППА ЦДС

ГРУППА ЭТАЛОН

ГРУППА RBI

КОМПАНИЯ ГЛАВСТРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ

ХОЛДИНГ РСТИ

ХОЛДИНГ SETL GROUP

LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT

Чтобы проголосовать в других номинациях, перейдите на страницу премии

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