Москвича оштрафовали из-за фейковых роликов о COVID-19. В них говорилось, что «вирус любит мацу»

Как пишет ведомство, первое видео содержало информацию о том, что коронавирус в действительности является «болезнью Фейгельсона — Якобсона», существование которой скрывается. Во втором говорилось, что под видом борьбы с новой инфекцией у здоровых людей на продажу изымаются внутренние органы.

В Москве из-за фейковых роликов о COVID-19 под названиями «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие» и «Все больше больных идут на органы» оштрафовали 54-летнего местного жителя. Об этом 23 ноября сообщает столичное управление СК РФ.

Оба ролика, которые весной этого года были размещены в социальной сети и на одном из видеохостингов, были признаны фейками.

Следователи также установили, что основным мотивом, которым руководствовался блогер при распространении этих видеозаписей, было увеличение числа подписчиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (статья 207.1 УК РФ).

Симоновский суд Москвы признал его виновным и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как следует из открытых источников, приведенные выше видеозаписи были опубликованы на канале Андрея Тюняева, количество подписчиков которого на YouTube превышает 300 тысяч. В описании его канала говорится, что на нем публикуются «самые передовые, самые шокирующие, самые, на первый взгляд, невероятные версии событий». Ролики, о которых идет речь, недоступны.