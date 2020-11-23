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Москвича оштрафовали из-за фейковых роликов о COVID-19. В них говорилось, что «вирус любит мацу»

В Москве из-за фейковых роликов о COVID-19 под названиями «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие» и «Все больше больных идут на органы» оштрафовали 54-летнего местного жителя. Об этом 23 ноября сообщает столичное управление СК РФ.

Как пишет ведомство, первое видео содержало информацию о том, что коронавирус в действительности является «болезнью Фейгельсона — Якобсона», существование которой скрывается. Во втором говорилось, что под видом борьбы с новой инфекцией у здоровых людей на продажу изымаются внутренние органы.

Оба ролика, которые весной этого года были размещены в социальной сети и на одном из видеохостингов, были признаны фейками.

Следователи также установили, что основным мотивом, которым руководствовался блогер при распространении этих видеозаписей, было увеличение числа подписчиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (статья 207.1 УК РФ).

Симоновский суд Москвы признал его виновным и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как следует из открытых источников, приведенные выше видеозаписи были опубликованы на канале Андрея Тюняева, количество подписчиков которого на YouTube превышает 300 тысяч. В описании его канала говорится, что на нем публикуются «самые передовые, самые шокирующие, самые, на первый взгляд, невероятные версии событий». Ролики, о которых идет речь, недоступны.

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Комментарии (2)

Yubilar
Не нравился "совок"? Добро пожаловать в чудесный "Новый мир". И никакой тебе цензуры. Все открыто и демократично. Шутить изволите? Мысль должна двигаться только в одном направлении. И верность этого направления вам укажут. В полном соответствии с заветами Демократической партии
asgard
Вот дибилы. Это же известный конспиролог и фрик. Скоро за юмор сажать будут.
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