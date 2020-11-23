Работники скорой снова попытаются оспорить отказ в коронавирусных выплатах. В петербургский суд поступил новый иск

Смольнинский районный суд Петербурга принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по административному иску фельдшеров городской станции скорой медицинской помощи к администрации Центрального района.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 ноября, Татьяна Андреева, Наталья Романова и Ирина Ершова попытаются оспорить отказ в предоставлении единовременной выплаты медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания помощи больным COVID-19.
Такие решения от 15 июля и 26 августа этого года были приняты администрацией Центрального района на основании того, что инфицирование истцов произошло «при обстоятельствах, не связанных с непосредственным оказанием помощи пациентам».
Как уточнили в пресс-службе, в петербургские районные суды в общей сложности поступило четыре подобных иска: в Куйбышевский, Московский, Кировский и теперь в Смольнинский. О них ранее также писала «Фонтанка». В Смольном уже пересмотрели свою позицию по данному вопросу.