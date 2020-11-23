FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Работники скорой снова попытаются оспорить отказ в коронавирусных выплатах. В петербургский суд поступил новый иск

Смольнинский районный суд Петербурга принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по административному иску фельдшеров городской станции скорой медицинской помощи к администрации Центрального района.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 ноября, Татьяна Андреева, Наталья Романова и Ирина Ершова попытаются оспорить отказ в предоставлении единовременной выплаты медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания помощи больным COVID-19.

Такие решения от 15 июля и 26 августа этого года были приняты администрацией Центрального района на основании того, что инфицирование истцов произошло «при обстоятельствах, не связанных с непосредственным оказанием помощи пациентам».

Как уточнили в пресс-службе, в петербургские районные суды в общей сложности поступило четыре подобных иска: в Куйбышевский, Московский, Кировский и теперь в Смольнинский. О них ранее также писала «Фонтанка». В Смольном уже пересмотрели свою позицию по данному вопросу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний