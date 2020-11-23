FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15
Печать

Роскомнадзор против Googlе: поисковик обвинили в нарушении российских законов

Роскомнадзор возбудил дело против Google за неудаление из поисковой выдачи сайтов с информацией, запрещенной в России. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», — уточнили в РКН.

В ведомстве рассказали, что ранее выявили наличие в поисковой выдаче Google интернет-ресурсов, запрещенных на территории РФ, в том числе речь идет о сайтах «с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом». По подсчетам РКН, в среднем Google не удаляет из выдачи до 30% «опасных сайтов».

«Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ — повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы»», — уточнили в Роскомнадзоре.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Opioman
Все из-за жалоб помёта
f0ntan
С заокеанским Гуглом наши власти ничего сделать не смогут. А с нашими компаниями, непатриотично размещающими свою рекламу во враждебном Гугле, а не в патриотичных Яндексе или VK - смогут. Реклама - основной источник дохода для буржуйского гугла. И российский сектор не исключение. И в случае его блокировке при входе через VPN с IP адресом другой страны он будет показывать рекламу той страны, а не рекламу российских фирм, которые заплатили деньги за размещение рекламы в этом рассаднике зла. Хотя бы этим российские власти могут поубавить интерес россиян размещать рекламу на Гугле.
victor_k
Российские власти, ничего не понимающие в IT-технологиях, пошли вразнос...
Посмешище - вы же даже северокорейский автономный "интернет" соорудить не сможете - исключительно вследствие собственных невежества, тупости и вороватости.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний