Роскомнадзор против Googlе: поисковик обвинили в нарушении российских законов

Роскомнадзор возбудил дело против Google за неудаление из поисковой выдачи сайтов с информацией, запрещенной в России. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.



«Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», — уточнили в РКН.



В ведомстве рассказали, что ранее выявили наличие в поисковой выдаче Google интернет-ресурсов, запрещенных на территории РФ, в том числе речь идет о сайтах «с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом». По подсчетам РКН, в среднем Google не удаляет из выдачи до 30% «опасных сайтов».

