Роскомнадзор против Googlе: поисковик обвинили в нарушении российских законов

Роскомнадзор возбудил дело против Google за неудаление из поисковой выдачи сайтов с информацией, запрещенной в России. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
«Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», — уточнили в РКН.
В ведомстве рассказали, что ранее выявили наличие в поисковой выдаче Google интернет-ресурсов, запрещенных на территории РФ, в том числе речь идет о сайтах «с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом». По подсчетам РКН, в среднем Google не удаляет из выдачи до 30% «опасных сайтов».
«Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ — повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы»», — уточнили в Роскомнадзоре.