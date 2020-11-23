Прощание со священнослужителем прошло в храме Святого Саввы в Белграде, куда допустили только родственников и высокопоставленных лиц, включая президента Александра Вучича. Сотни сербов наблюдали за происходящим на специальных экранах, установленных на улице.

«Сотни скорбящих, включая президента страны, собрались на похороны главы Сербской православной церкви, скончавшейся в возрасте 90 лет после заражения COVID-19 <...> Власти надеялись, что похороны патриарха Иринея не станут местом распространения коронавируса», — сообщает 23 ноября Reuters.

СМИ отмечают, что священнослужители, совершающие обряды в церкви, были без масок, так же, как и некоторые собравшиеся.



Предстоятель Сербской православной церкви Ириней скончался 20 ноября после заражения коронавирусом. Считается, что Ириней заболел после отпевания главного священнослужителя церкви в Черногории, 82-летнего митрополита Амфилохия Радовича. Он был госпитализирован 4 ноября, спустя три дня после прощания с Амфилохием, где тысячи скорбящих собрались без масок и соблюдения соцдистанции.

Патриарх Сербский (Мирослав Гаврилович) родился в Сербии в 1930 году. В 1959 году он принял монашеский постриг. Предстателем Сербской церкви его выбрали в 2010-м. Сербская церковь при нем выступила против поддержки Константинополем церковного раскола на Украине.

С начала пандемии в Сербии выявили уже 121 тысячу заболевших COVID-19.