Врачи нашли в носу мужчины монету, которая пробыла там более 50 лет. «Строгой маме сказать об этом он побоялся»

Московские врачи-оториноларингологи извлекли из носа 59-летнего мужчины монету, которая пробыла там более 50 лет. Об этом 23 ноября сообщили в Мосгорздраве.



Мужчина пришел с жалобами на «полное отсутствие дыхания в правой половине носа». Компьютерная томограмма показала, что «носовой ход полностью закупорен инородным телом каменистой плотности».



«Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве — примерно в шестилетнем возрасте, играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл», — описали ситуацию в Мосгорздраве.

