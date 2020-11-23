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Врачи нашли в носу мужчины монету, которая пробыла там более 50 лет. «Строгой маме сказать об этом он побоялся»

Московские врачи-оториноларингологи извлекли из носа 59-летнего мужчины монету, которая пробыла там более 50 лет. Об этом 23 ноября сообщили в Мосгорздраве.

Мужчина пришел с жалобами на «полное отсутствие дыхания в правой половине носа». Компьютерная томограмма показала, что «носовой ход полностью закупорен инородным телом каменистой плотности».

«Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве — примерно в шестилетнем возрасте, играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл», — описали ситуацию в Мосгорздраве.

Врач-оториноларинголог больницы им. М. П. Кончаловского Татьяна Михайлова уточнила, что вокруг монеты «сформировался конгломерат каменистой плотности — ринолит». Ранее все подозрения врачей падали именно на искривление перегородки, однако «современная техника позволила выявить истинную причину патологии».

Операция под общим наркозом длилась полтора часа, монету удалось извлечь. Мужчину уже выписали домой.

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Надо старику другие дырки в организме проверить, может там покоится что-то более ценное.
SU LUX INN
вот насколько запугала путинская власть Народ! позор!
AGP
А вдруг в носу оказалась копейка 1957 года с 16-ю лентами в гербе? Тогда персонажу повезло, разживётся 300+К, ежели только соплями не разъело)
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